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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти новые ограничения

В Ленобласти новые ограничения

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Ленобласти ввели новые меры борьбы с ковидом

Мы живем в новую эпоху, которую можно назвать коронавирусной. Во всем мире идет активная борьба с этой напастью. Вводятся ограничения, разрабатываются вакцины, изучаются действия вируса.

«Питерец.ру» сообщает, что новые меры борьбы с ковидом начали действовать и в Ленобласти. Со вчерашнего дня нельзя свободно посещать фитнесс-залы, бассейны, клубы, театры и кинотеатры. Это могут делать только люди, у которых имеется QR-код, подтверждающий факт прививки или перенесенного заболевания. Еще ограничение не коснется сдавших отрицательный тест на ковид в течение последних 72 часов.

Эти ограничения являются вынужденными, поскольку в регионе прошли вакцинацию лишь 35% населения. Рост заболеваемости здесь наблюдается с середины прошлого месяца. В Ленобласти намерены серьезно увеличить количество людей, сделавших прививку. Работа в данном направлении уже ведется.

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