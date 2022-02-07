Беглов ревакцинировался

Глава Северной столицы прошел ревакцинацию от ковида. Своим личным примером Александр Беглов призвал граждан сделать прививку. Он вдохновил людей, которые переболели вирусом более полугода назад или прошли вакцинацию в тот период. Губернатор напомнил о необходимости ревакцинации.

По словам главы города, вакцинация и ревакцинация помогают организму легче переносить заболевание. При этом губернатор обратил внимание, что раньше прививку от ковида делали по 40 тыс. человек в день, а теперь этот показатель снизился до 9-11 тыс.

«Питерец.ру» считает, что у снижения активности граждан есть вполне объяснимая причина. Во-первых, кто хотел привиться, тот уже это сделал. Во-вторых, кто не доверяет вакцинации, тот продолжает оставаться при своем мнении.

Многие люди сомневаются в целесообразности прививки, поскольку она не защищает от вируса. Слова о том, что организм привитого переносит вирус легче, воспринимаются с определенной долей скепсиса. Правы такие люди или нет, не нам судить. Но у них есть определенные причины для сомнений. Заразившихся ковидом меньше ведь не становится.