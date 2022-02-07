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Питерец.ру » Общество » Беглов ревакцинировался

Беглов ревакцинировался

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
ria.ru
Губернатор прошел повторную вакцинацию

Глава Северной столицы прошел ревакцинацию от ковида. Своим личным примером Александр Беглов призвал граждан сделать прививку. Он вдохновил людей, которые переболели вирусом более полугода назад или прошли вакцинацию в тот период. Губернатор напомнил о необходимости ревакцинации.

По словам главы города, вакцинация и ревакцинация помогают организму легче переносить заболевание. При этом губернатор обратил внимание, что раньше прививку от ковида делали по 40 тыс. человек в день, а теперь этот показатель снизился до 9-11 тыс.

«Питерец.ру» считает, что у снижения активности граждан есть вполне объяснимая причина. Во-первых, кто хотел привиться, тот уже это сделал. Во-вторых, кто не доверяет вакцинации, тот продолжает оставаться при своем мнении.

Многие люди сомневаются в целесообразности прививки, поскольку она не защищает от вируса. Слова о том, что организм привитого переносит вирус легче, воспринимаются с определенной долей скепсиса. Правы такие люди или нет, не нам судить. Но у них есть определенные причины для сомнений. Заразившихся ковидом меньше ведь не становится.

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