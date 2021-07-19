Чем вызвано недоверие к вакцинам?

В Петербурге продолжается активная прививочная кампания. Так за минувшие сутки прививку от ковида сделали 32360 человек. Это рекордные показатели с начала пандемии. Всего в городе на Неве привито более 1 млн. 172 тыс. граждан. Так что вакцинация идет полным ходом. Эта кампания осуществляется и в других городах страны.

Почему же некоторые люди относятся к вакцинации негативно? «Питерец.ру» считает, что причин здесь несколько. Во-первых, это недоверие и страх. Люди считают, что вакцина разработана слишком быстро, и банально не хватило времени для ее полноценной проверки. В этом плане плохо сработали власти, которые не провели качественную информационную работу, позволяющую убедить граждан в эффективности и безопасноти вакцины.

Во-вторых, некоторые люди не доверяют статистике. Когда они слышат, что после вакцинации зафиксировано 0,5% побочных эффектов, это количество кажется незначительным. Но потом люди узнают о каких-то реальных случаях, и вся картина в их голове рушатся. Они не могут понять, что все эти истории о побочных эффектах как раз укладываются в показатель 0,5%.