ента новостей

13:08
В Петербурге проходит математическая олимпиада
12:32
Чем вызвано недоверие к вакцинам?
12:02
Что с уровнем коллективного иммунитета?
14:22
«Зенит» начал сезон с разгрома «Локомотива» в матче за Суперкубок
09:11
Получила компенсацию в 390 тыс. рублей
08:13
Антипрививочница устроила скандал
07:38
Записаться на вакцинацию сложно
23:17
Список ЛДПР в ЗаКС Петербурга официально заверен избиркомом
10:08
Мошенники опять активизировались
09:23
Кинчев отреагировал
08:41
Бананы подорожали
09:58
О чем говорили Путин и Лукашенко?
08:27
Кому полезен арбуз?
08:14
Он судится из-за масок
10:01
Росгвардия отработала лучше
09:32
«Алиса» при ковиде
09:14
Как получить президентские 10000 рублей?
10:24
Президенты снова встретятся
09:45
Что не так с охотничьими сайтами?
09:22
Чем питаться в жару?
12:04
Италия стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию по пенальти
10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
10:08
В Петербурге не хватает велодорожек
09:21
Что нельзя есть детям?
08:51
Кто лучше борется с коронавирусом
11:25
Какой запас нужен заемщикам?
10:11
Борются с руферами
09:47
Беглов за стабильность
12:21
В Ленобласти маленькая девочка выпала с 6 этажа
10:25
Выставка «Алатас – Белый камень»
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Чем вызвано недоверие к вакцинам?

Чем вызвано недоверие к вакцинам?

0
7
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Почему некоторые люди негативно относятся к вакцинации?

В Петербурге продолжается активная прививочная кампания. Так за минувшие сутки прививку от ковида сделали 32360 человек. Это рекордные показатели с начала пандемии. Всего в городе на Неве привито более 1 млн. 172 тыс. граждан. Так что вакцинация идет полным ходом. Эта кампания осуществляется и в других городах страны.

Почему же некоторые люди относятся к вакцинации негативно? «Питерец.ру» считает, что причин здесь несколько. Во-первых, это недоверие и страх. Люди считают, что вакцина разработана слишком быстро, и банально не хватило времени для ее полноценной проверки. В этом плане плохо сработали власти, которые не провели качественную информационную работу, позволяющую убедить граждан в эффективности и безопасноти вакцины.

Во-вторых, некоторые люди не доверяют статистике. Когда они слышат, что после вакцинации зафиксировано 0,5% побочных эффектов, это количество кажется незначительным. Но потом люди узнают о каких-то реальных случаях, и вся картина в их голове рушатся. Они не могут понять, что все эти истории о побочных эффектах как раз укладываются в показатель 0,5%.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

26-06-2021, 08:33
Вакцинация набирает ход?
6-07-2021, 11:09
Чем вызвано недоверие к вакцинации?
15-05-2021, 08:48
Вакцинация набрала ход
27-04-2021, 09:29
Вакцинация на дому
11-01-2021, 09:33
Вакцинация продолжается
8-07-2021, 09:58
Вакцинируют организации

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
280
12-07-2021, 10:18
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
301
9-07-2021, 10:19
В Ленобласти три человека погибли в ДТП на ж/д переезде
0
375
7-07-2021, 14:02
Под Гатчиной произошло серьезное ДТП
0
637
30-06-2021, 20:10
В Ленобласти иномарка столкнулась с электричкой
Наверх