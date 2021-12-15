Вакцинация продолжается

«Питерец.ру» сообщает, что в Северную столицу пришла новая партия вакцины. Это 62,4 тыс. комплектов «Спутник V» и 14,6 тыс. доз препарата «Спутник Лайт». При этом первый препарат рассчитан на два укола и будет применяться для петербуржцев. «Спутник Лайт» – препарат, который будет использоваться в отношении иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов.

Губернатор Беглов отметил, что перебоев с вакциной в городе нет. В Петербурге имеется необходимый запас препаратов. Так что люди, которые хотят привиться, могут это сделать. Никаких препятствий в этой плане нет. Градоначальник также отметил, что впереди новогодние праздники. Хочется провести этот период без дополнительных ограничительных мер. Беглов еще раз призвал людей вакцинироваться.

Напоминаем, что сейчас в Петербурге функционируют 190 прививочных пунктов. Еще в городе работают специальные мобильные бригады. Полный цикл вакцинации прошло 2,4 млн человек.