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Питерец.ру » Общество » Вакцинация продолжается

Вакцинация продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
В Петербург поступила новая партия вакцины от ковида

«Питерец.ру» сообщает, что в Северную столицу пришла новая партия вакцины. Это 62,4 тыс. комплектов «Спутник V» и 14,6 тыс. доз препарата «Спутник Лайт». При этом первый препарат рассчитан на два укола и будет применяться для петербуржцев. «Спутник Лайт» – препарат, который будет использоваться в отношении иностранных граждан, в том числе трудовых мигрантов.

Губернатор Беглов отметил, что перебоев с вакциной в городе нет. В Петербурге имеется необходимый запас препаратов. Так что люди, которые хотят привиться, могут это сделать. Никаких препятствий в этой плане нет. Градоначальник также отметил, что впереди новогодние праздники. Хочется провести этот период без дополнительных ограничительных мер. Беглов еще раз призвал людей вакцинироваться.

Напоминаем, что сейчас в Петербурге функционируют 190 прививочных пунктов. Еще в городе работают специальные мобильные бригады. Полный цикл вакцинации прошло 2,4 млн человек.

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