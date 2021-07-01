Сколько людей болеют ковидом после прививки?

Вакцинация – один из злободневных вопросов, который волнуется людей в настоящий момент. В некоторых регионах вводят обязательные прививки от ковида для определенной категории граждан. Отношение к вакцинации разное: одни смотрят на это спокойно, другие – с опаской. Людей волнует, сколько привитых граждан заражается коронавирусом.

По данным «Питерец.ру», вирус был обнаружен у 0,3% привитых петербуржцев. При этом у большинства таких людей заражение произошло после первой прививки. Но антитела к ковиду вырабатываются после второй дозы. Нужно учитывать, что иммунитет формируется в течение 35-42 дней после вакцинации. Такие данные озвучили представители Роспотребнадзора.

Интересно, что, по словам Владимира Путина, коронавирусом заражается около 10% привитых граждан. При этом они переносят вирус намного легче. Татьяна Голикова заявляет, что после вакцинации заболевает порядка 2,5% граждан. Возникает резонный вопрос: «Какие же данные точные?» Ответа на него пока нет.