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Питерец.ру » Общество » Сколько людей болеют ковидом после прививки?

Сколько людей болеют ковидом после прививки?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Какова статистика заражения коронавирусом у людей, прошедших вакцинацию?

Вакцинация – один из злободневных вопросов, который волнуется людей в настоящий момент. В некоторых регионах вводят обязательные прививки от ковида для определенной категории граждан. Отношение к вакцинации разное: одни смотрят на это спокойно, другие – с опаской. Людей волнует, сколько привитых граждан заражается коронавирусом.

По данным «Питерец.ру», вирус был обнаружен у 0,3% привитых петербуржцев. При этом у большинства таких людей заражение произошло после первой прививки. Но антитела к ковиду вырабатываются после второй дозы. Нужно учитывать, что иммунитет формируется в течение 35-42 дней после вакцинации. Такие данные озвучили представители Роспотребнадзора.  

Интересно, что, по словам Владимира Путина, коронавирусом заражается около 10% привитых граждан. При этом они переносят вирус намного легче. Татьяна Голикова заявляет, что после вакцинации заболевает порядка 2,5% граждан. Возникает резонный вопрос: «Какие же данные точные?» Ответа на него пока нет.

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