Стартовала ревакцинация

Прививка от коронавируса не оказывается действенной на всю жизнь. По крайней мере, не изобрели пока еще такой препарат. Да и вирус до конца не изучен. Так что борьба с ним иногда ведется, что называется, на ощупь.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась повторная вакцинация населения. Речь идет не о второй дозе, заканчивающей цикл, а о второй вакцинации как таковой. Люди, которые делали прививку полгода назад и ранее, могут пройти данную процедуру повторно.

Об этом заявил глава городского Комздрава Дмитрий Лосовец. По его словам, сделать это можно в специальном пункте – стационарном или мобильном. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. При ревакцинации будет использоваться препарат «Спутник V».

Запись на прививку осуществляется через специальные порталы, поликлиники и по тел. 122. Сложно спрогнозировать, какими темпами будет проходить ревакцинация, ведь народ бывает непредсказуем. Первая прививочная кампания начиналась медленно и набирала обороты довольно долго.