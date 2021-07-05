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Питерец.ру » Общество » Стартовала ревакцинация

Стартовала ревакцинация

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
pnp.ru
В Петербурге начнут прививать граждан, прошедших вакцинацию полгода назад

Прививка от коронавируса не оказывается действенной на всю жизнь. По крайней мере, не изобрели пока еще такой препарат. Да и вирус до конца не изучен. Так что борьба с ним иногда ведется, что называется, на ощупь.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице началась повторная вакцинация населения. Речь идет не о второй дозе, заканчивающей цикл, а о второй вакцинации как таковой. Люди, которые делали прививку полгода назад и ранее, могут пройти данную процедуру повторно.

Об этом заявил глава городского Комздрава Дмитрий Лосовец. По его словам, сделать это можно в специальном пункте – стационарном или мобильном. Для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. При ревакцинации будет использоваться препарат «Спутник V».

Запись на прививку осуществляется через специальные порталы, поликлиники и по тел. 122. Сложно спрогнозировать, какими темпами будет проходить ревакцинация, ведь народ бывает непредсказуем. Первая прививочная кампания начиналась медленно и набирала обороты довольно долго.

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