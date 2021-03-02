Губернатор привился

Губернатор Северной столицы сделал прививку от коронавируса. Александр Беглов сообщил об этом на своей страничке «ВКонтакте». Александр Дмитриевич подчеркнул, что пошел на этот шаг, дабы защитить себя, своих коллег и близких. Следующую прививку нужно будет сделать через 3 недели.

Напоминаем, что в Петербурге и других городах России проходит массовая вакцинация населения. «Питерец.ру» отмечает, что сделать прививку от коронавируса могут все желающие, если на то нет противопоказаний.

Вакцинация призвана остановить пандемию, ведь для предотвращения очередной волны нужна иммунная прослойка населения. Поэтому крайне важно, чтобы больше людей делали прививки от коронавируса. Беглов решил подкрепить подобные призывы собственным примером.