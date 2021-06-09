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Питерец.ру » Общество » Прививайтесь, граждане!

Прививайтесь, граждане!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Беглов призвал петербуржцев поторопиться с прививкой

«Питерец.ру» обращает внимание, что в Северной столице растет количество заболеваемости коронавирусом. К сожалению, увеличилась и смертность, поэтому власти предпринимают активные меры для борьбы с covid-19.

Губернатор Беглов призвал жителей города пройти вакцинацию. Он отметил, что нужно поторопиться с прививкой. Всплеск заболеваемости градоначальник объяснил цикличной активностью вируса. По словам Александра Дмитриевича, вакцинация является самым надежным средством защиты от ковида.

Сегодня для жителей Петербурга доступны три вакцина. Беглов призвал людей поторопиться сделать прививку, чтобы защитить себя и своих близких. Губернатор побудил граждан записаться на прививку. Глава города сделал это в своем традиционном радиообращении.

Призывы Беглова понятны – он предпринимает то, что и должен руководитель его уровня. Подобные обращения важны, поскольку они позволяют какого-то убедить, чтобы такой человек сделал шаг для вакцинации. Многие люди колеблются и нуждаются в дополнительном толчке, чтобы записаться.

Ну а кто-то не запишется даже после увещеваний губернатора. Есть категория скептиков, которые считают, что вакцинация опасна, бесполезна и не дает нужного эффекта. Переубеждать таких людей бесполезно.

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