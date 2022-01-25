Нарушителям придется ответить

Глава Северной столицы Александр Беглов напомнил о сложной эпидемической обстановке в городе. Он подчеркнул, что многие предприниматели относятся к ситуации с пониманием и соблюдают установленные требования. Однако есть и нарушители. По словам Беглова, таковым предстоит ответить за свои действия. В отношении этих людей будут приняты меры в рамках закона.

«Питерец.ру» сообщает, что после очередной ночной проверки в Петербурге было закрыто 20 кафе и ресторанов. Эти заведения проигнорировали требования, работая ночью. К тому же не соблюдались требования по QR-кодам. Были составлены протоколы об административных правонарушениях. Теперь у этих заведений будут серьезные проблемы. Возможно, власти ограничатся только штрафами. Но этот момент будет зависеть о степени тяжести нарушения.