ента новостей

10:21
Что с кодами в транспорте?
09:46
Они хотят работать ночью
07:50
Ковидные сертификаты продлят
16:07
Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST
16:04
Михаил Романов попросил главу СК лично проконтролировать ход расследования ДТП с участием курьера из Киргизии
16:02
Коттеджный комплекс HONKANOVA признан победителем Национальной премии «Поселок года–2021»
12:42
В ДТП у Мги пострадали трое, один из них погиб
12:26
В квартире на улице Лётчика Пилютова обнаружен мёртвый мужчина
12:11
В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий
10:51
Новогоднего локдауна не будет?
09:31
Бастрыкин против ЕГЭ
08:29
Готовится полезное нововведение?
11:45
В Петерберге задержали разбойника
08:02
Еле вызвали врача
07:23
Тарифы сдерживают
06:55
Нет денег – нет газа
14:19
В Петербурге полиция ищет педофила
14:07
Решающие матчи Лиги чемпионов для питерского “Зенита”
10:42
Пятеро граждан Китая похищены в Конго после нападения на шахту
10:30
Взлетели цены на икру
10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
10:19
В Ленобласти полицейские ликвидировали "наркоточку"
10:05
Достойная пенсия – это сколько?
09:18
Что насчет потери обоняния?
00:43
«Динамо» разгромило «Арсенал» и стало главным преследователем «Зенита» в чемпионате России по футболу
09:19
Пожилые вакцинируются активнее
09:14
Опять уничтожают вражеские продукты!
09:12
Зачем эта антипутинская резолюция?
15:25
Тайвань представляет новые истребители F-16V на фоне военных угроз со стороны Китая
10:59
Пара из Калифорнии исчезла после кражи миллионов из фондов помощи по COVID-19
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Они хотят работать ночью

Они хотят работать ночью

0
78
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
Рестораторы Петербурга просят отменить ночные ограничения

«Питерец.ру» сообщает, что рестораторы Северной столицы обратились к городским властям. Эти люди просят Смольный снять запрет на ночную работу. Обращение подписало несколько десятков человек.

Рестораторы считают введенную меру избыточной. Заведения выполнили все требования властей. Вакцинировано необходимое количество сотрудников, соблюдается масочный режим, а допуск посетителей осуществляется только по Кью-Ар кодам. В такой ситуации нет необходимости закрываться именно в 23 часа.

Просьба рестораторов выглядит логичной и понятной. Представители бизнеса хотят заработать больше денег. Тем более, сейчас из-за пандемии заведения сталкиваются с потерями.

Нет ничего плохого, если бары и рестораны будут работать ночью. Но, возможно, у властей есть на этот счет другая точка зрения. Посмотрим, какой окажется реакция на обращение рестораторов.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-11-2021, 09:45
Ночные походы в рестораны отменяются
17-11-2020, 07:41
Нарушители из общепита
20-10-2020, 08:44
Отказ от ночных развлечений
21-06-2018, 07:41
Прибыль рестораторов
9-10-2021, 20:21
Туроператоры хотят кешбэк
22-11-2021, 10:05
Достойная пенсия – это сколько?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
188
22-11-2021, 10:23
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
0
306
19-11-2021, 10:48
В Ленобласти пенсионер погиб под колесами грузовика
0
253
19-11-2021, 10:30
В Курортном районе в ДТП прогибли три человека
0
224
18-11-2021, 14:10
В Ленобласти иномарка сбила двух пенсионерок
Наверх