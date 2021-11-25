Они хотят работать ночью

«Питерец.ру» сообщает, что рестораторы Северной столицы обратились к городским властям. Эти люди просят Смольный снять запрет на ночную работу. Обращение подписало несколько десятков человек.

Рестораторы считают введенную меру избыточной. Заведения выполнили все требования властей. Вакцинировано необходимое количество сотрудников, соблюдается масочный режим, а допуск посетителей осуществляется только по Кью-Ар кодам. В такой ситуации нет необходимости закрываться именно в 23 часа.

Просьба рестораторов выглядит логичной и понятной. Представители бизнеса хотят заработать больше денег. Тем более, сейчас из-за пандемии заведения сталкиваются с потерями.

Нет ничего плохого, если бары и рестораны будут работать ночью. Но, возможно, у властей есть на этот счет другая точка зрения. Посмотрим, какой окажется реакция на обращение рестораторов.