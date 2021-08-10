В Петербурге ввели новые правила для застроек

В Северной столице четко прослеживается проблема строительного дисбаланса. Во многих кварталах не хватает социальных объектов. Из-за этого жители города сталкиваются с рядом неудобств. Постепенно данная проблема начинает решаться, но в Смольном решили не допустить усугубления ситуации.

В итоге были изменены требования касательно строительства жилых домов. Теперь застройщики обязаны соблюдать новые условия, без которых нельзя получить разрешение на строительство. Одно из этих требований – наличие в новых жилых кварталах объектов социальной инфраструктуры.

В Смольном намерены не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и сразу возводить их вместе с жилой застройкой. Новые требования приведут к тому, что эти объекты будут сдаваться синхронно. Об этом заявил глава города Александр Беглов.

«Питерец.ру» считает новые требования позитивными. Такой подход должен привести к улучшению ситуации.