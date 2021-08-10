ента новостей

14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Павел Леонов»
14:43
В Ленобласти лжебезопасники Сбера обманули пенсионерку
14:00
В Пушкине мужчина совершил сексуальное насилие в отношении 6-летней девочки
09:32
В Петербурге ввели новые правила для застроек
08:18
Буланова пожаловалась на избирательную комиссию
08:16
Работодатель не хотел платить инвалиду
22:54
СКА проиграл «Авангарду» на предсезонном турнире в Сочи, ни разу не забросив
19:52
Выставка «Потоцкий & ЛЮБОВЬ»
16:26
В Ленобласти усадьбу Набокова готовят к комплексной реставрации
16:23
В Ленобласти неадекватный мужчина проник на территорию детсада
11:36
Глава Петербурга о поездке в Москву
11:03
В Ленобласти разведут мост через Свирь для прохода вверх по реке состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
10:31
В Петербурге служебная собака помогла задержать насильника
09:52
Всего лишь торгуют дипломами
09:30
Сколько людей лечатся от коронавируса?
18:14
Сборная Туомаса Саммелвуо проиграла Олимпийский финал французам на тай-брейке
13:27
В память о блокаде Волонтеры Победы записывают воспоминания жителей блокадного Ленинграда
10:53
Хованского оставили в СИЗО
10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
10:32
Ладожский мост разведут для прохода вверх буксирного состава барж и теплохода «Игорь Ильин»
10:24
Почему дорожают автомобили?
09:44
От воды может быть вред
13:41
В Петербург не пропустили 24 тонны гибискуса
13:38
На КАД между развязками с проспектом Энгельса и Выборгским шоссе до конца ноября перекроют одну полосу движения
13:35
Выставка «Рисуя жизнь»
13:31
Выставка «Поэзия бытия»
13:27
Выставка «Путешествие вдоль берега. То, что вокруг» Владимира Загорова
13:23
В Петербурге пьяного водителя задерживали со стрельбой
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге ввели новые правила для застроек

В Петербурге ввели новые правила для застроек

0
76
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
topspb.tv
В Смольном утвердили новые требования к жилым застройкам

В Северной столице четко прослеживается проблема строительного дисбаланса. Во многих кварталах не хватает социальных объектов. Из-за этого жители города сталкиваются с рядом неудобств. Постепенно данная проблема начинает решаться, но в Смольном решили не допустить усугубления ситуации.

В итоге были изменены требования касательно строительства жилых домов. Теперь застройщики обязаны соблюдать новые условия, без которых нельзя получить разрешение на строительство. Одно из этих требований – наличие в новых жилых кварталах объектов социальной инфраструктуры.

В Смольном намерены не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и сразу возводить их вместе с жилой застройкой. Новые требования приведут к тому, что эти объекты будут сдаваться синхронно. Об этом заявил глава города Александр Беглов.

«Питерец.ру» считает новые требования позитивными. Такой подход должен привести к улучшению ситуации.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

24-07-2013, 11:41
С 20 июля в Петербурге вступил в силу закон о запрете уничтожения скверов в кварталах реновации
13-01-2021, 09:33
Новые койки могут не понадобиться
26-10-2019, 09:00
Как обстоят дела с недостроями?
27-05-2016, 20:28
Основные виды строительного оборудования
22-01-2018, 07:07
Застройщики ищут новые пути
23-07-2019, 10:33
Новый подход к ремонту дорог

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
115
Вчера, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
0
192
7-08-2021, 10:46
В Колпино пьяный мужчина на электросамокате сбил ребенка
0
182
7-08-2021, 10:42
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека, один погиб
0
194
6-08-2021, 13:16
В Ленобласти фура сбила двоих детей
Наверх