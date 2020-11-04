Так критично или нет?

«Питерец.ру» отмечает, что глава Петербурга Александр Беглов дал оценку ситуации с коронавирусом. На встрече с президентом Александр Дмитриевич заявил, что ситуация является сложной, но не критичной. При этом днем ранее Беглов говорил, что больных критически много. Как понимать оценку губернатора? Так все же является ситуация критичной или нет?

Здесь не нужно цепляться к словам и вырывать высказывания губернатора из контекста. Возможно, сначала Беглов прибегнул к некой гиперболе. Фраза «заболевших критически много» была адресована гражданам Северной столицы. Губернатор призвал их соблюдать необходимые меры безопасности.

На встрече с президентом Беглов уже давал оценку обстановке. Он подчеркнул, что ситуация не критичная, но сложная. Губернатор дал понять Путину, что все находится под контролем. Так что здесь нет противоречий.