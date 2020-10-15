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Питерец.ру » Экономика » Санкции в отношении предприятий

Санкции в отношении предприятий

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Предприятия будут наказываться за нарушение мер безопасности

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Северной столицы Александр Беглов подчеркнул важность соблюдения требований безопасности, вызванных пандемией коронавируса. По словам градоначальника, в городе работает более 120 тыс. предприятий.

Однако многие из них не соблюдают необходимые требования. В ходе проверок были выявлены многочисленные нарушения – около 20 тысяч. За прошедшую неделю было составлено более 600 соответствующих протоколов.

Губернатор поручил проверять деятельность предприятий на предмет соответствия санитарным нормам. С 26 октября в Петербурге ужесточат ответственность за нарушение правил безопасности. Работа некоторых предприятий может быть и вовсе приостановлена.

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