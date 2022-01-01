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Питерец.ру » Общество » Чего ждать от 2022 года?

Чего ждать от 2022 года?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
slovodel.com
Каким станет для нас наступивший год

«Питерец.ру» поздравляет аудиторию сайта с наступившим праздником. Мы желаем, чтобы 2022 год принес вам радость и счастье, чтобы прежние невзгоды остались позади, а впереди вас ждало светлое будущее.

Насколько эти позитивные пожелания реализуются, зависит от нас самих. Но есть объективные реалии. Не все находится в зоне влияния обычных граждан. Мы не знаем, каким окажется этот год. Хочется верить, что городу удастся преодолеть последствия коронавируса, а штамм омикрон окажется не таким страшным, как про него рассказывают. Надеемся, что после праздников не будет очередной вспышки, а год получится спокойнее предыдущего.

Что будет с экономикой, инфляцией, курсом рубля, доходами граждан? Эти вопросы пока остаются без ответа. Он придет лишь по прошествии времени, и тогда мы сможем объективно оценить, насколько удачным или неудачным был этот период. Пока же остается наслаждаться праздниками и полноценно отдыхать.

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