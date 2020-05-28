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Питерец.ру » Общество » «Удаленка» будет востребована

«Удаленка» будет востребована

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Опыт удаленной работы окажется полезным в будущем

Пандемия коронавируса привела к изменениям на рынке труда. Многие организации и предприятия перевели своих сотрудников на удаленную работу. Исключением стали те структуры, в которых такая практика была невозможна.

В настоящее время «удаленка» используется во многих городах, в том числе – в Петербурге. Это очень практично, удобно и расширяет возможности компаний. При таком раскладе деятельность выносится из стен офиса.

«Питерец.ру» отмечает, что, по мнению президента Путина, опыт удаленной работы окажется полезен в будущем. Причем это касается и бизнеса, и обычных граждан. Не зря эксперты видят будущее за экономикой, построенной на цифровых технологиях. Многие люди будут работать на дому и дистанционно.

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