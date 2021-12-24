Как защититься от омикрона?

Появление и распространение омикрона – один из наиболее злободневных вопросов для сегодняшней повестки дня. Ученые гадают, насколько этот вирус может быть опасным и как лучше от него защититься.

Николай Крючков отметил, что для защиты от омикрона необходим высокий уровень антител. В связи с этим ревакцинацию лучше делать в течение 4 месяцев от даты последней прививки.

Специалист считает, что этот штамм особо заразный, поэтому для него требуется серьезная защита. При этом для ревакцинации лучше выбирать препарат «Спутник Лайт», но пенсионерам желательно прививаться «Спутником V».

«Питерец.ру» отмечает, что вокруг омикрона остается множество неясностей. Этот вирус уже пришел в Петербург. Остается дождаться, насколько быстро он будет распространяться и каковы окажутся последствия. Пока специалисты высказывают совершенно разные прогнозы.