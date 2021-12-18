Откуда попал «омикрон»

«Питерец.ру» сообщает, что в Петербурге выявлено два случая заражения «омикроном». Этот вариант вируса привезли туристы, приехавшие из ОАЭ и Доминиканской Республики. Ранее было принято решение, что россияне, возвращающиеся из ЮАР и некоторых других стран, отправляются на 14-дневный карантин. Благодаря этой мере, удалось быстро выявить случаи «омикрона» и изолировать заразившихся людей.

Сейчас оба пациента находятся в закрытых боксах инфекционной больницы. Ситуация находится под контролем управления Роспотребнадзора. Этот орган следит за проводимыми эпидемическими мероприятиями. Руководитель данной структуры Анна Попова обеспокоена тем, с какой скоростью распространяется «омикрон».

Остается надеяться, что случаев заражения будет не так много. Но мы понимаем, что такие желания больше похожи на фантастику, чем на реальное положение вещей. К тому же пока неизвестно, насколько «омикрон» опасен, и чего от него можно ожидать.