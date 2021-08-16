В Петербурге полицией проведен масштабный миграционный рейд

Силами участковых уполномоченных полиции был проведен профилактический рейд в городе Красное село Красносельского района Петербурга. Мероприятие было направлено на проверку соблюдения норм миграционного законодательства. Кроме того, полицейские проверили наличие в домах «резиновых» квартир и законность сдачи жилья в аренду.

В профилактическом рейде было задействовано 65 сотрудников. Они проверили более двух тысяч квартир, обойдя 46 жилых домов. По результатам рейда в полицию было доставлено 20 граждан для административного разбирательства.

В отношении 17 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в Российской Федерации).

По итогам осмотра жилых домов было выявлено 3 технических помещения необорудованных должным образом, что создает возможность для несанкционированного проникновения в чердачные и подвальные помещения. По данному факту в компетентные организации направлены информационные письма.

Полицейские уделили внимание и профилактической работе, раздав свыше 400 информационных памяток и разместив материалы на информационных стендах в парадных домов.

Практика массовой проверки жилого сектора будет продолжена и в других районах Петербурга.