В Петербурге на рынке полиция провела профилактический рейд

В минувший четверг сотрудники УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга провели профилактические мероприятия на территории рынка на Садовой улице.

В ходе рейда полицейские обнаружили товары сомнительного происхождения в трех павильонах. Из незаконного оборота изъято более 200 пар обуви и около 30 сумок, которые продавались без сопроводительных документов и имели явные признаки контрафактности. Также еще в двух торговых точках выявлена продукция с использованием чужих товарных знаков – это одежда и аксессуары для мобильных телефонов. По всем указанным фактам возбуждены дела об административном производстве, все изъятое направлено на экспертизу.

Помимо проверки легальности торговли сотрудники полиции проверили соблюдение миграционного законодательства и правил дорожного движения гражданами на рынке. Всего документы проверены почти у 100 граждан, из них более 50 иностранных граждан привлечены к ответственности за нарушения режима пребывания в России. Нарушители доставлены в отделы полиции. Также к административной ответственности за нарушения ПДД (правила остановки и стоянки) привлечены 2 водителя.

Полиция проводит подобные рейды на постоянной основе с целью профилактики правонарушений.