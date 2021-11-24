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Питерец.ру » Общество » Новогоднего локдауна не будет?

Новогоднего локдауна не будет?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
life.ru
В Кремле опровергли информацию о продлении новогодних каникул из-за ковида

Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о продлении новогодних каникул не рассматривался. По мнению Кремля, сейчас принимать такое решение преждевременно. К тому же заболеваемость немного идет на спад.

Прикладываются серьезные усилия для увеличения количества вакцинированных. Причем эта тенденция прослеживается по всему миру. Так что все активно работают, чтобы противостоять пандемии.

«Питерец.ру» обращает внимание на сам факт появления подобных вопросов. Значит, сценарий с новогодним локдауном и усилением ограничений исключать не стоит. Однако власти вряд ли решатся на такой шаг, кроме случая особой необходимости.

Люди относятся к таким ограничениям весьма негативно. Это характерно как для Петербурга, так и для других городов. Поэтому в Кремле могут ограничиться ноябрьским локдауном. Но многое будет зависеть от текущей ситуации.

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