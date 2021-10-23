Когда сократится заболеваемость

Когда отступит ковид? Когда число заболевших пойдет на спад? Эти и многие другие вопросы волнуют современное общество. Люди устали жить в условиях пандемии и вызванных ей ограничений. Не добавляет оптимизма и введенный мини-локдаун.

Замглавы Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась относительно снижения заболеваемости. По мнению специалиста, к концу года показатели должны пойти на спад. Вероятнее всего, ситуация стабилизируется, а число заболевших сократится.

«Питерец.ру» отмечает, что подобных прогнозов было уже много. Мы постоянно слышим, что ситуация улучшится, но она почему-то не исправляется. По крайней мере, вирус не отступает. Волна усиливается или затихает, то она никуда не уходит.

Татьяна Голикова считает, что для нормализации ситуации необходимо выработать коллективный иммунитет. Для этого следует привить 80% граждан – 90 млн человек.