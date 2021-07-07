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Питерец.ру » Общество » Будут ли закрыты границы?

Будут ли закрыты границы?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
sib.fm
В Кремле ответили на вопрос по поводу закрытия границ

Рост заболеваемости коронавирусом заставляет власти предпринимать серьезные меры. Конкретные действия зависят от ситуации на местах. К тому же у глав регионов есть особые полномочия на этот счет. Не все, конечно, этими полномочиями эффективно пользуются. Но неэффективность руководства – это уже отдельная тема.

Одной из мер, которую можно предпринять во время пандемии, является закрытие границ между регионами. Однако в Кремле считают, что такое решение не получит поддержки. Но у глав регионов есть полномочия действовать в зависимости от текущей эпидемической обстановки.

«Питерец.ру» считает, что подобные полномочии – это палка о двух концах. Например, не стали в Петербурге вводить жесткие ограничения, да еще и «Алые паруса» разрешили провести. В результате это все привело к ухудшению ситуации.

Так что стремление Кремля снять с себя ответственность за конкретные решения вызывает немалые вопросы. Что же получается с закрытием границ? Ответ в стиле: «Мы думаем, что этого делать не надо. Но решение принимаем не мы». Как всегда, в Кремле умыли руки.

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