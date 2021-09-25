Локдауна ждать не стоит

Пандемия коронавируса не собирается заканчиваться, и мир переживает очередную волну заболеваемости. Ситуация может усугубиться сезонным гриппом и ОРВИ. В связи с происходящим начинают звучать беспокойства по поводу возможного локдауна.

Вероятность подобных ограничений оценила Анна Попова. По мнению главы Роспотребнадзора, нового локдауна ожидать не стоит. Повода для введения всеобщих ограничений в нашей стране нет. Однако рост заболеваемости наблюдается в 36 регионах. Так что вирус явно не отступает.

«Питерец.ру» считает, что тотальный локдаун – это самая крайняя мера, на которую пойдут наши власти. Всеобщий локдаун обернется серьезными потерями для российской экономике: пострадают многие сферы, ухудшится благосостояние граждан, увеличатся протестные настроения. Поэтому в Кремле не хотят такого сценария.

Что касается Петербурга, то здесь губернатор Беглов продлил действующие ограничения до 31 октября. Ситуация в Северной столице оставляет желать лучшего.