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Питерец.ру » Общество » Пугают локдауном?

Пугают локдауном?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Неужели в Петербурге существует угроза локдауна?

«Питерец.ру» отмечает, что губернатор Беглов подчеркнул вероятность введения локдауна. По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом тяжелая. Поэтому возможно последует введение более серьезных ограничений. При этом Беглов отмечал, что вводить локдаун не хочется. Градоначальник призвал петербуржцев соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие действующие сейчас меры.

Возникает вопрос: «Неужели локдаун возможен? Или Беглов просто пугает им граждан, чтобы люди подходили к соблюдению мер безопасности более ответственно?» Возможно, правильными здесь являются оба варианта. Полностью исключать локдауна нельзя, поскольку мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшие события. Но в то же время власти могут использовать тему локдауна как элемент воздействия на жителей города.

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