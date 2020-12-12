Пугают локдауном?

«Питерец.ру» отмечает, что губернатор Беглов подчеркнул вероятность введения локдауна. По словам градоначальника, ситуация с коронавирусом тяжелая. Поэтому возможно последует введение более серьезных ограничений. При этом Беглов отмечал, что вводить локдаун не хочется. Градоначальник призвал петербуржцев соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и другие действующие сейчас меры.

Возникает вопрос: «Неужели локдаун возможен? Или Беглов просто пугает им граждан, чтобы люди подходили к соблюдению мер безопасности более ответственно?» Возможно, правильными здесь являются оба варианта. Полностью исключать локдауна нельзя, поскольку мы не знаем, как будут разворачиваться дальнейшие события. Но в то же время власти могут использовать тему локдауна как элемент воздействия на жителей города.