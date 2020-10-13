Почему не будет очередного локдауна?

«Питерец.ру» сообщает, что в Кремле объяснили, почему не вводятся повторные ограничения, вызванные коронавирусом. По словам Дмитрия Пескова, по сравнению с началом пандемии сейчас выработан некий запас прочности.

Разработан комплекс мер борьбы с covid-19. Это позволяет осуществлять быстрое и эффективное лечение вируса. Поэтому, несмотря на рост числа заболевших, есть работающая система, позволяющая справляться с ситуацией.

Еще необходимо учитывать состояние экономики. Жесткие ограничительные меры негативно скажутся на этой сфере. Так что власти решили действовать более гибко, нежели во время первой волны пандемии.

Логика Кремля в целом понятна. Она легко укладывается в контекст существующих реалий.