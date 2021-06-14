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Питерец.ру » Общество » Снова всеобщий локдаун?

Снова всеобщий локдаун?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Каковы перспективы введения всеобщего локдауна?

Ситуация с коронавирусом в Москве и Петербурге заметно ухудшилась. В Москве из-за этого даже ввели нерабочие дни с 15 по 19 июня. В Петербурге же ограничились введением дополнительных мер.

Но что будет дальше? Есть ли вероятность, что нерабочие дни могут ввести по всей стране? В Кремле заявили, что таких планов в настоящий момент нет. Местные власти имеют необходимые полномочия и вводят ограничения в зависимости от ситуации в регионе.

К тому же сейчас проходит вакцинация, и 18 млн. граждан уже привились от коронавируса. Причем, по словам президента Путина, серьезных осложнений после прививки не зафиксировано. Так что он призвал участвовать в прививочной кампании более активно.

«Питерец.ру» считает, что вероятность всеобщего локдауна мала. Власти будут делать все возможное, чтобы избежать подобного сценария. К тому же уже имелся опыт подобных мер, повторять которые не хочется. Однако никто не может предсказать дальнейшее развитие событий. Но одно дело хотеть, другое – иметь реальную возможность.

Кто-то и раньше бил себя в грудь, заявляя, что легко справиться с проблемой. Но, когда пришла реальность, эти смельчаки быстро замолчали и стали петь новую песню.

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