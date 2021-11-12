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Питерец.ру » Общество » Как справиться с ковидом?

Как справиться с ковидом?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Ученые высказывают мнения о победе над коронавирусом

«Питерец.ру» сообщает, что специалисты ищут способы победы над ковидом. Пока единственным методом остается периодическая вакцинация. По словам Александра Гинцбурга, для борьбы с прежними штаммами было достаточно делать прививку раз в год-полтора. После вакцинации появляются клетки памяти, служащие защитным механизмом.

Но со штаммом «дельта» ревакцинироваться через год недостаточно. Это необходимо делать чаще, чтобы в организме постоянно сохранялся высокий уровень антител. В такой ситуации вирус можно было нейтрализовывать до того момента, как он стал разрушать организм.

Вирусолог Анатолий Альтштейн тоже высказывается в пользу вакцинации. Он считает, что ковид в России удастся победить в 2022 году. К тому моменту уже большая часть населения сделает прививку. Но Альтштейн уверен, что отдельные вспышки коронавируса будут происходить и после.

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