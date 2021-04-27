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Питерец.ру » Общество » Вакцинация на дому

Вакцинация на дому

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.mk.ru
Некоторые петербуржцы смогут сделать прививку на дому

«Питерец.ру» сообщает, что инвалиды и маломобильные граждане смогут пройти вакцинацию от коронавируса на дому. Об такой возможности сообщили в городском совете по борьбе с ковидом.

В настоящий момент в Петербурге привито 538,5 тыс. человек. Из них почти 393 тыс. граждан завершили весь цикл вакцинации. Как видим, прививочная кампания продолжает развиваться неплохими темпами. Это заметно отличается от того, что происходило в начале вакцинации.

Однако не все этом вопросе можно отнести к положительным моментам. Так количество заболеваемости, выявленное за сутки, не сокращается. В частности, коронавирус в городе был обнаружен еще у 706 человек. Всего в Петербурге сейчас 29 тыс. жителей болеют ковидом.

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