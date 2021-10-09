В больницу поступают и привитые

В стационары Северной столицы поступают ковидные больные, сделавшие прививку. Эту информацию подтвердил глава Комздрава Дмитрий Лисовец. По его словам, процент таких госпитализаций называется разный. Но в целом он составляет примерно 8-10% от общего числа поступающих в больницу с ковидом.

Еще чиновник отметил, что вакцинация серьезно снижает процент летальности. Получается, что люди, сделавшие прививку от covid-19, умирают как минимум в 20 раз реже. Это показывает эффективность вакцинации как защитной меры от ковида.

«Питерец.ру» отмечает, что некоторых людей не устраивает подобное положение вещей. В ситуации с коронавирусом остается много вопросов. Здесь много неизвестного и неизученного. Специалисты до конца не понимают, как действует вирус, как с ним бороться. Да и с вакцинацией не все так однозначно.