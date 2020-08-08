Вакцина от коронавируса подходит не всем

«Питерец.ру» сообщает, что известный вирусолог Анатолий Альтштейн поделился мнением по поводу вакцины от коронавируса. По словам профессора, такая вакцинация подходит не всем категориям граждан, поскольку здесь имеются противопоказания.

Например, людям, страдающим аллергией, от вакцинации лучше воздержаться. Также у человека не должно быть плохого самочувствия или повышенной температуры перед процедурой. Альтштейн заявляет, что при возникновении таких проблем человеку не стоит делать прививку.

Стало известно, что в России первыми от COVID-19 будут привиты медицинские работники и пожилые люди. Для Северной столицы (да и для других городов и регионов России) проблема коронавируса является особенно актуальной.