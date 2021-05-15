Вакцинация набрала ход

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице прививку от коронавируса сделали более 606 тыс. человек. При этом 507,5 тыс. петербуржцев завершили полный цикл. Это показывает, что прививочная кампания в Петербурге набрала неплохой темп.

В начале весны картина выглядела не такой оптимистичной, как сейчас. Вакцинация проходила достаточно вяло, а желающих сделать прививку было мало. К тому же в городе наблюдалась нехватка самих вакцин, да и система организации прививок оставляла желать лучшего.

С тех пор многое изменилось. Людям стало гораздо проще записаться на прививку. Да и отношение к вакцинации серьезно поменялось. Люди уже не относятся к этой процедуре прохладно и скептически. Так что прививочная кампания набрала хороший ход.