«Питерец.ру» сообщает, что вирусолог Георгий Игнатьев поделился своим мнением относительно борьбы с коронавирусом. По словам специалиста, здесь может понадобиться сезонная вакцинация. Это обусловлено тем, что вирус мутирует. Так что для борьбы с ним разовой вакцины будет недостаточно.

Напоминаем, что российские ученые разработали вакцину от коронавируса. Первые прививки уже начали делать медикам. Посмотрим, насколько эффективной окажется эта вакцина. При этом продолжается разработка других препаратов от covid-19.

Ситуация с коронавирусом в стране вообще и в Петербурге в частности достаточно сложная. Мы до сих пор не можем выйти на плато заболеваемости. Специалисты связывают это с тем, что не все люди серьезно подходят к соблюдению масочного режима и социальной дистанции.