Что делать после вакцинации?

Вакцинация населения от коронавируса продолжается. Многие люди убеждаются в необходимости сделать прививку, чтобы защитить себя и окружающих. Поэтому количество желающих вакцинироваться увеличивается.

Представители Роспотребнадзора напомнили о том, что необходимо делать после прививки. Если после вакцинации у вас наблюдаются признаки гриппа или повышается температура, пугаться не нужно. Такая реакция наблюдается у некоторых граждан. В данном случае следует устранить появившиеся симптомы. Вы можете принять жаропонижающий или противовоспалительный препарат.

Еще в первые 3 дня после прививки не нужно подвергать себя большим физическим нагрузкам, также следует отказаться от посещения бани и сауны. Употреблять спиртное после прививки тоже нельзя.

Необходимо понимать, что полноценный иммунитет начинает вырабатываться через 35-42 дня. Поэтому нужно помнить о мерах безопасности – ношении масок, социальной дистанции. «Питерец.ру» отмечает, что перечисленные рекомендации следует выполнять.