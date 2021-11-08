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Питерец.ру » Общество » Что делать после вакцинации?

Что делать после вакцинации?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Как нужно вести себя после прививки от ковида?

Вакцинация населения от коронавируса продолжается. Многие люди убеждаются в необходимости сделать прививку, чтобы защитить себя и окружающих. Поэтому количество желающих вакцинироваться увеличивается.

Представители Роспотребнадзора напомнили о том, что необходимо делать после прививки. Если после вакцинации у вас наблюдаются признаки гриппа или повышается температура, пугаться не нужно. Такая реакция наблюдается у некоторых граждан. В данном случае следует устранить появившиеся симптомы. Вы можете принять жаропонижающий или противовоспалительный препарат.

Еще в первые 3 дня после прививки не нужно подвергать себя большим физическим нагрузкам, также следует отказаться от посещения бани и сауны. Употреблять спиртное после прививки тоже нельзя.

Необходимо понимать, что полноценный иммунитет начинает вырабатываться через 35-42 дня. Поэтому нужно помнить о мерах безопасности – ношении масок, социальной дистанции. «Питерец.ру» отмечает, что перечисленные рекомендации следует выполнять.

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