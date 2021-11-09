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Питерец.ру » Общество » Привились в нерабочие дни

Привились в нерабочие дни

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Сколько народу вакцинировалось в период нерабочих дней

В первую неделю ноября в Петербурге прошли вакцинацию 95420 человек. Эти люди привились первым компонентом вакцины. Среди них есть и те, кто получил дозу препарата «Спутник Лайт». Всего же за этот период было сделано 129614 прививок.

Сюда входит введение второго компонента, а также сведения по ревакцинации и вакцинации иностранных граждан. Необходимые данные предоставили в Горкомздраве. Так что прививочная кампания продолжается. Городские власти работают над тем, чтобы в Петербурге сформировался коллективный иммунитет.

«Питерец.ру» отмечает, что период нерабочих дней помог несколько стабилизировать ситуацию в городе. Положительную тенденцию здесь отметил губернатор Беглов. Напоминаем, что к Новому году в Петербурге хотят привить до 80% граждан. Задача довольно трудная, и ее выполнение будет зависеть от многих факторов. К сожалению, в городе по-прежнему остаются люди, которые негативно относятся к вакцинации.

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