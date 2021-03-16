К вакцинации пропадает интерес

«Питерец.ру» сообщает, что активность вакцинации от коронавируса в Северной столице заметно падает. Если в феврале каждую неделю еженедельно прививали свыше 50 тыс. человек, то в марте это количество существенно сократилось.

Например, в начале марта в Петербурге было привито 36,6 тыс. граждан. За последнюю неделю их оказалось еще меньше – почти 24 тыс. человек. Так что темпы вакцинации падают, и эта отрицательная динамика носит устойчивый характер.

В таких условиях властям вряд ли удастся добиться тех целей, которые были поставлены для этой прививочной кампании. Сейчас вакцинацию прошли всего лишь 307 тыс. человек. Причем обе дозы вакцины получили 202 тыс. человек. Власти же хотят привить 1,2 млн. петербуржцев.