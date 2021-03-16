ента новостей

08:54
К вакцинации пропадает интерес
07:47
Где самый грязный воздух?
19:51
Россельхознадзор предотвратил ввоз 78 тонн небезопасного индийского риса
19:47
Район гидрографической службы Финского залива получил свою эмблему
19:46
Концерт Элисо Вирсаладзе
19:35
Фестиваль современного искусства ArtFan FEST 2021
12:59
В Ленобласти вручены звания почетных работников культуры
12:34
В Ленобласти цыганка выманила у пенсионерки 200 тысяч рублей
12:22
В Петербурге девушка выжила после падения с 4 этажа
11:59
В Ленобласти у ночного клуба мужчина устроил стрельбу из травмата
11:54
В Кудрово пресечена деятельность организованной группы, распространявшей наркотики
10:01
Спрос на комнаты вырос
09:15
Полярники возвращаются
00:22
«Зенит» разгромил «Ахмат», а ЦСКА неожиданно проиграл в Туле «Арсеналу»
21:49
В Ленобласти снайперы ЗВО совершенствовали навыки стрельбы в ночных условиях
09:22
Плюсовая температура вернулась
08:56
Будет подъем заболеваемости?
01:25
Баскетбольный «Зенит» проиграл «Олимпиакосу» в матче Евролиги «-14»
11:03
В Петербурге на пожаре в квартире погиб мужчина
10:46
В Ленобласти за торговлю оружием задержан депутат "Единой России"
09:05
Путин приедет на ПМЭФ?
08:49
В Ленобласти ожидаются метели и мокрый снег
08:41
Жительниц поселка Металлострой с наступившим Международным женским днем поздравил Михаил Романов
08:34
Выделят деньги на здравоохранение
00:41
«Салават Юлаев» вслед за «Авангардом» вышел во второй раунд Кубка Гагарина – 2021
23:05
Более 50 тыс. человек примут участие в мероприятиях, посвящённых Дню Победы
16:01
Студенты петербургского ЛЭТИ отметили масленичную неделю
15:58
Эрмитаж и ПНТ запустили программу по реставрации картин
15:35
Петербуржцы стали призерами Кубка России по скалолазанию
15:30
В Петербурге суд постановил заблокировать паблики "ВКонтакте" и YouTube-каналы с тюремными стихами
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » К вакцинации пропадает интерес

К вакцинации пропадает интерес

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Темпы вакцинации в Петербурге серьезно снижаются

«Питерец.ру» сообщает, что активность вакцинации от коронавируса в Северной столице заметно падает. Если в феврале каждую неделю еженедельно прививали свыше 50 тыс. человек, то в марте это количество существенно сократилось.

Например, в начале марта в Петербурге было привито 36,6 тыс. граждан. За последнюю неделю их оказалось еще меньше – почти 24 тыс. человек. Так что темпы вакцинации падают, и эта отрицательная динамика носит устойчивый характер.

В таких условиях властям вряд ли удастся добиться тех целей, которые были поставлены для этой прививочной кампании. Сейчас вакцинацию прошли всего лишь 307 тыс. человек. Причем обе дозы вакцины получили 202 тыс. человек. Власти же хотят привить 1,2 млн. петербуржцев.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

11-12-2020, 23:12
В Ленинградском объединении ВВС и ПВО приступили к вакцинации против коронавирусной инфекции
3-12-2020, 08:36
Привили от гриппа
11-01-2021, 09:33
Вакцинация продолжается
11-12-2020, 13:38
В Петербурге продолжается прививочная кампания
8-08-2020, 07:44
Вакцина от коронавируса подходит не всем
9-02-2021, 08:43
Что с суточной госпитализацией?

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
127
11-03-2021, 15:03
В Петербурге произошло ДТП с участием общественного транспорта
0
541
24-02-2021, 11:37
В Ленобласти школьный автобус попал в ДТП
0
1 014
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
1 122
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
Наверх