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Питерец.ру » Общество » В Петербурге продолжается прививочная кампания

В Петербурге продолжается прививочная кампания

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Опубликовал: Вадик Котов
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Более 60% петербуржцев привиты от гриппа

В Петербурге продолжается прививочная кампания. На этот момент вакцину против гриппа получили 3241264 человека — 60,2% населения города. В том числе 488940 детей, 12000 беременных, 2740 24 взрослых. От пневмококковой инфекции привито 53525 детей и 55097 взрослых.

Губернатор подчеркнул, что благодаря прививочной кампании, которая началась раньше обычного и длится уже четвертый месяц, Петербургу удалось избежать заболеваемости сезонным гриппом.

«На фоне эпидемической ситуации с Сovid-19 очень важно не допустить вспышки гриппа и ОРВИ, сохранить здоровье медиков, всех петербуржцев», - подчеркнул Александр Беглов.

Он также отметил, что в городе сейчас идет вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. Проведено 340 вакцинаций, привито 270 человек, из них 70 — полностью, в 2 этапа.

На начало декабря от гриппа привито 94556 медработников. Это 99,95% от плана профилактических прививок. Охват прививками от гриппа сотрудников инфекционных стационаров - 92,7%.

В городе работают 190 прививочных бригад, за неделю ими привито 34913 человек. В Выборгском, Красногвардейском, Московском, Центральном районах работают 11 передвижных прививочных пунктов. За неделю в них привились 12487 человек.

Источник: Администрация Петербурга
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