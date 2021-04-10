Сколько свободно ковидных коек?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице осталось 793 койки для ковидных больных. Это 16% коечного фонда, предназначенного для данной категории людей. Всего в городе на Неве предусмотрена 4871 койка для больных с covid-19 и вирусной пневмонией. В Петербурге продолжается прививочная кампания. Почти 400 тыс. человек прошли вакцинацию, из них 289 тыс. граждан закончили полный цикл.

Напоминаем, что прививочная кампания начинает набирать обороты. Власти Северной столицы предпринимают серьезные усилия, чтобы в вакцинации участвовало больше народу. В городе открыто множество прививочных пунктов, действует сервис для записи на вакцинацию. Проводится активная агитация граждан с призывом сделать прививку.