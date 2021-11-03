В Петербурге высокие темпы вакцинации

Вакцинация в Петербурге продолжается, причем идет она довольно активно. О высоких темпах данного мероприятия сообщил губернатор Беглов. Эта тенденция сохраняется и в период нерабочих дней. С 30 октября в городе каждый день вакцинируются в среднем по 20 тыс. человек.

Сейчас в Петербурге действует 220 прививочных пунктов. Глава города на днях посетил пункты, находящиеся в торговых центрах Северной столицы. Александр Дмитриевич дал указание увеличить мощности, чтобы можно было принимать больше людей.

Сейчас в городе на Неве вакцинировано более 1,9 млн человек. При этом количество ревакцинированных составляет 75 тыс. Городские власти хотят добиться показателей в 80% вакцинированных к концу этого года. Удастся ли?

«Питерец.ру» считает, что поставленную задачу нельзя назвать нереалистичной. Но все же она трудновыполнима. Добиться таких показателей будет крайне трудно. К тому же есть люди, которые не хотят делать прививку.