Он не верил в коронавирус…

В обществе наблюдается странная тенденция. Некоторые люди не верят в коронавирус. Они считают, что проблемы не существует или она преувеличена. Дескать, это кому-то выгодно. При этом люди не хотят замечать реальность, не видят, что происходит. К сожалению, неверие в ковид оборачивается трагическими последствиями.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице умер молодой актер Руслан Дулич. Ему было всего лишь 40 лет. О смерти этого человека сообщила поэтесса Ирина Блат. Актер был ее хорошим другом. По словам Блат, Дулич не верил в вакцину, не верил в ковид.

Но коронавирус – это не то, во что нужно верить. Это не вопрос религии, а объективная реальность. Действительность, в которой мы сегодня живем. В эти вещи не нужно верить, их необходимо принимать как данность. Мифы о выдуманном коронавирусе приводят к смерти. Люди, не желающие признавать очевидные факты, могут погибнуть от этой смертельной опасности.