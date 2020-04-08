Кого обязали проверять на коронавирус?

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице ввели обязательное лабораторное обследование на коронавирус. Такую проверку должны будут пройти некоторые категории граждан.

К этой группе относятся лица, приехавшие из других стран с признаками ОРВИ; контактировавшие с больным коронавирусом; больные пневмонией; люди в возрасте от 65 лиц, которые обратились за медицинской помощью; медики, имеющие риски заражения вирусом; лица с заболеваниями и состояниями, при которых несвоевременная медпомощь способна серьезно усугубить ситуацию.

В настоящий момент в Петербурге зафиксировано 295 случаев коронавируса. 36 человек выздоровело. 3 случая завершились летальным исходом. Еще причина смерти одного человека уточняется.