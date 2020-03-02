Их проверят на опасный вирус

«Питерец.ру» сообщает, что восемь человек, приехавших из Италии, пройдут проверку на коронавирус. Петербуржцы вернулись домой из страны, которая считается одним из очагов эпидемии. Потому туристы были отправлены на карантин в больницу Боткина.

Там они пройдут необходимое медицинское обследование, по итогам которого подтвердятся или опровергнутся подозрения на коронавирус. Каких-либо симптомов у этих туристов нет. Однако люди были отправлены в больницу из-за дополнительных мер предосторожности.

Эти действия можно считать оправданными, поскольку в Италии сейчас наблюдается вспышка коронавируса. Люди, приехавшие оттуда, могут принести эту опасную инфекцию. Так что подобные проверки позволят предотвратить потенциальное распространение вируса.