Коронавирус реально опасен

«Питерец.ру» отмечает, что в обществе по-разному относятся к проблеме коронавируса. Кто-то считает его реально опасным. Другие же воспринимают пандемию как некую выдумку, которая выгодна определенным людям.

Однако отрицание опасности коронавируса может привести к фатальным последствиям. Несмотря на множество фейков, загадок и противоречивой информации, этот вирус реально существует. От него погибают люди, и эту опасность никто не выдумывает.

Так что гражданам следует серьезно относиться к требованиям и рекомендациям властей. Необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки – все это нужные меры борьбы с вирусом.

Да, у кого-то коронавирус проходит в легкой форме. Однако некоторые случаи заканчиваются летальным исходом. Безусловно, это не должно стать поводом для паники. Но необходимо быть разумными и соблюдать меры предосторожности. Так что рисковать своим здоровьем не стоит.