ента новостей

09:34
Коронавирус реально опасен
22:14
Вагнер Лав вместо ЦСКА отправился в «Кайрат»
15:37
Почему в петербургском наземном транспорте не работают кондиционеры?
15:33
В аэропорту «Пулково» проконтролировали ввоз в Петербург 56 попугаев
14:17
В Ленобласти у хирурга угнали автомашину
14:05
На севере Петербурга задержан подозреваемый в ограблении женщины
09:38
Опасно ли посещать поликлиники?
09:17
Голосование началось
15:06
Музей стрит-арта и сеть кинотеатров «Мираж Синема» открывают автокинотеатр
14:59
На Дворцовой площади прошел Парад Победы
14:56
Профилактика пожаров в многодетных семьях Тосненского района
20:18
Что с летними кафе
20:00
Еще по 10 тысяч
19:48
Vitaspace обратился в ООН за поддержкой Декларации по проблемам радикального продления жизни
19:36
Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России – 2020»
12:31
Волонтёры-медики открыли серию мероприятий «Форма добра»
11:17
Кто нужен Петербургу?
10:32
В Ленобласти разыскивают педофила-эксгибициониста
09:24
Когда откроются парки?
13:49
Автопробег в честь медиков: как добровольцы Петербурга поздравили медработников
13:47
Акция «Свеча памяти»
13:45
Выставка «История в предметах»
13:41
В Петербурге задержали мошенников обманувших пенсионерку
10:42
За поправки или против?
10:11
Группа крови и коронавирус
23:57
Началось всё с неявки главного тренера армейцев не пресс-конференцию
20:23
Жириновский прокомментировал счёт 10:1 в матче «Сочи» - «Ростов»
08:58
Коронавирус в опасной фазе?
08:57
Метро до полуночи?
19:09
Желания исполняются: юнармейцам Петербурга разрешили участвовать в параде Победы
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Общество » Коронавирус реально опасен

Коронавирус реально опасен

0
22
Опубликовал: Евгений Панычев
+1
Фото:
regnum.ru
Легкомысленное отношение к коронавирусу является страшной ошибкой

«Питерец.ру» отмечает, что в обществе по-разному относятся к проблеме коронавируса. Кто-то считает его реально опасным. Другие же воспринимают пандемию как некую выдумку, которая выгодна определенным людям.

Однако отрицание опасности коронавируса может привести к фатальным последствиям. Несмотря на множество фейков, загадок и противоречивой информации, этот вирус реально существует. От него погибают люди, и эту опасность никто не выдумывает.

Так что гражданам следует серьезно относиться к требованиям и рекомендациям властей. Необходимость носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию и тщательно мыть руки – все это нужные меры борьбы с вирусом.

Да, у кого-то коронавирус проходит в легкой форме. Однако некоторые случаи заканчиваются летальным исходом. Безусловно, это не должно стать поводом для паники. Но необходимо быть разумными и соблюдать меры предосторожности. Так что рисковать своим здоровьем не стоит.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

8-04-2020, 08:05
Кого обязали проверять на коронавирус?
15-06-2020, 09:32
Коронавирус в бассейне
8-02-2020, 10:10
Проверка на коронавирус
13-04-2020, 09:40
Маска не помогает?
2-03-2020, 08:24
Их проверят на опасный вирус
29-01-2020, 09:05
Вакцины от коронавируса

Происшествия на дорогах

0
545
17-06-2020, 14:17
В Петербурге иномарка сбила ребенка
0
591
16-06-2020, 14:57
В Московском районе девочка на велосипеде сбила автомашина
0
809
1-06-2020, 13:44
В Петербурге в ДТП погиб пассажир иномарки
0
1 218
21-05-2020, 19:34
Смертельное ДТП в Киришском районе ленобласти
Наверх