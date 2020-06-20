Коронавирус в опасной фазе?

«Питерец.ру» отмечает, что руководство ВОЗ видит опасность новой фазы коронавируса. Причем глава организации господин Гебрейесус считает, что вирус перешел в более серьезную фазу.

За предыдущие сутки было зарегистрировано более 150 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции в мире. Это рекордные показатели за весь период пандемии. Так что опасения здесь не выглядят беспочвенными. Примечательно, что 50% этих случаев приходится на Северную и Южную Америку. Всего же за время пандемии в мире заразилось более 8,6 млн. человек.

Какое это имеет отношение к нам? Самое прямое! В Петербурге ведь коронавирус тоже никуда не ушел. К сожалению, в Северной столице возникают новые случаи заражения. Так что властям нужно проявлять мудрость при ослаблении и снятии ограничений.