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Питерец.ру » Общество » Коронавирус станет обычным заболеванием?

Коронавирус станет обычным заболеванием?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Специалисты считают, что коронавирус может превратиться в обычное сезонное заболевание

Пандемия коронавируса охватила весь мир и застала врасплох глав государств, руководителей и обычных граждан. Сейчас более 1,5 млн. человек заразились этой опасной инфекцией. Вирус продолжает распространяться во многих странах.

«Питерец.ру» сообщает, что, по словам некоторых специалистов, коронавирус может стать сезонным заболеванием. Например, так считает вирусолог Ринат Максютов. Для этого нужно, чтобы иммунитет к вирусу выработался как минимум у половины населения земного шара. Такой иммунитет может появиться двумя способами – благодаря победе над болезнью и с помощью вакцинации. Тогда коронавирус способен перейти в формат обычного сезонного заболевания. Максютов также отметил, что в настоящий момент не ясно, можно ли заразиться коронавирусом повторно.

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