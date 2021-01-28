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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти более 3,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении

В Ленобласти более 3,5 тысяч военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗВО
В Ленинградской области более 3,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении

В Ленинградской области более 3,5 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в тактическом учении.

Военнослужащие отработали совершение многокилометровых маршей, сосредоточение в назначенных районах и ведение оборонительных действий. Были развёрнуты полевые командные пункты и организована система связи. Расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» вели разведку условного противника.

В учении приняли участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения. Было задействовано более 300 единиц техники, включая  ракетные комплексы Искандер-М, танки Т-72Б3, инженерная, медицинская техника,  средства противовоздушной обороны и материально-технического обеспечения.

Учение продолжалось в течение трёх дней.

Видео: https://yadi.sk/i/oWiuxOX51TPOdQ

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