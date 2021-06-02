Payeer

ента новостей

19:14
В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС
19:13
Посол Израиля прочтет лекцию в СПбГУ
16:07
В Ленинградской армии ВВС и ПВО гранатометчики приступили к учебно-боевыми стрельбами
16:06
Елизавета Леонская исполнит программу из сочинений Моцарта, Вебера и Рихарда Штрауса
16:01
На КАД между Мурманским и Колтушским шоссе перекроют две полосы движения
11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
11:32
На КАД между развязками с Пискаревским и Шафировским проспектами полностью перекроют движение
11:00
В Ленобласти конфликт из-за барышни привел к летальному исходу
10:19
Евросоюз снова требует
09:46
Сколько заработает Петербург на Евро-2020?
16:34
Программа зарубежных гастролей театра «Санктъ-Петербургъ Опера»
16:22
В Петербурге наградили победителей фестиваля «Российская студенческая весна»
16:20
Определены победители номинаций «Современный танец» и «Уличный танец»
16:18
Театр «На Литейном» завершает сезон спектаклем «Женитьба Фигаро»
16:16
В Петербурге будет проходить студенческий чемпионат по искусственному интеллекту
16:13
В Ленобласти в соединениях и воинских частях начался новый период обучения
16:10
«Теплосеть Санкт-Петербурга» работает в режиме повышенного готовности
16:08
Пресс-секретарь Пятого канала победила в конкурсе «Пресс-служба года»
16:05
В Ленобласти на пожаре пострадали два ребенка
10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
10:21
Господа, ваш творог просроченный!
09:59
Уникальное издание книги Ф.М. Достоевского представит его правнук
09:46
Французы обезумели
09:42
В Петербурге строитель упал с 12-го этажа
23:51
Тарасенко принёс сборной России историческую победу над Швецией на хоккейном чемпионате мира
20:48
20 молодых петербуржцев станут участниками смены #МЫВМЕСТЕ форума «Таврида» в Крыму
20:47
Петербуржец представит проект картотеки доноров крови для животных на форуме «Алтай. Территория развития – 2021»
16:25
В Петербурге полицейские задержали «целительницу» из Вышнего Волочка
16:18
Россельхознадзор в Петербурге выявил комбинат, выпускающий просроченный творог
12:20
В Петербурге на праймериз "Единой России" победили Макаров и Боярский
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС

В ЗВО проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС

0
0
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗВО
В Западном военном округе проводятся внезапные проверки готовности к действиям в условиях ЧС

По решению командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева проведена внезапная проверка готовности к действиям пожарных команд и сводных отрядов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в местах дислокации войск на территории Северо-Западного, Центрального и Приволжского федеральных округов.

«В целях оказания помощи правительствам и администрациям субъектов Российской Федерации в тушении природных пожаров находятся в готовности 168 пожарных команд, 24 сводных отрядов ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе которых более 8000 человек, около 15000 единиц техники и 5 вертолетов Ми-8. Их основу составляют военнослужащие инженерных подразделений и подразделений радиационной, химической и биологической защиты соединений и воинских частей округа», – сказал командующий.

Выводы, сделанные по результатам внезапной проверки, лягут в основу специальной подготовки сводных отрядов в летнем периоде обучения.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-10-2020, 11:46
В Петербурге провели дезинфекцию Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова
16-10-2020, 10:48
Военнослужащие ЗВО проведут дезинфекцию военных учебных заведений Петербурга и Ленобласти
13-01-2021, 21:35
В преддверии сильных морозов проведена проверка ремонтных бригад ЗВО
29-04-2021, 17:26
Более 250 тактических учений проведено войсками ЗВО в зимнем периоде обучения – командующий округом
21-09-2020, 20:34
В Ленобласти более 5 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проведению контрольных занятий
20-02-2021, 18:57
Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
97
Сегодня, 11:52
В Ленобласти подросток на угнанном автомобиле попал в ДТП
0
188
Вчера, 10:40
В Ленобласти таксист протаранил микроавтобус со школьниками
0
280
28-05-2021, 11:40
В Ленобласти в ДТП погибли ребёнок и двое взрослых
0
331
27-05-2021, 11:17
В Петербурге пассажирский автобус врезался в столб
Наверх