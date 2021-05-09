Авиация Западного военного округа пролетела в парадном строю в небе над Санкт-Петербургом

Авиация Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа приняла участие в торжественном пролёте над Санкт-Петербургом, посвященном 76-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Над Дворцовой площадью в едином строю пролетели 30 самолетов и вертолётов оперативно-тактической, транспортной и армейской авиации объединения.

Взлёты оперативно-тактической авиации проходили с оперативных аэродромов Республики Карелия. Экипажи армейской авиации осуществляли вылеты с аэродрома г. Пушкина (Санкт-Петербург).

Возглавил торжественный строй тяжелый транспортный вертолёт Ми-26, вслед за которым пролетели звенья многоцелевых вертолётов Ми-8, ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Вслед за вертолётом в небе пролетели транспортные самолёты Ан26, Ан-12 и Ту-134. Завершили пролёт тактической авиационной группы многоцелевые сверхманёвренные истребители Су-35С, истребители Су-34, а также истребители перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31.

Торжественному пролету парадного строя авиатехники предшествовали многочисленные совместные тренировки не только в небе, но и на земле.