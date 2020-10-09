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Питерец.ру » Общество » В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Пресс-служба ЗВО
В Ленобласти военнослужащие ЗВО тренировались в тушении природных очагов возгорания

В Ленинградской области военнослужащие Красносельской гвардейской мотострелковой бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, провели  комплексную тренировку по предупреждению и ликвидации последствий природных очагов возгорания.

В ходе тренировки пожарные команды были подняты по тревоге  и совершили марш в район условного возгорания лесного массива вблизи складов горюче-смазочных материалов и военного имущества. Военнослужащие практически отработали действия при  пожаротушении, эвакуации штатной бронетехники, выводе личного состава из задымленных помещений, оказании первой медицинской помощи при условном получении военнослужащими ожогов и отравлении угарным газом.

Кроме того, пожарные расчеты осуществили восполнение запасов воды из близлежащих к району чрезвычайной ситуации природных водоемов, совершенствовали навыки в движении по лесисто-болотистой местности.  

В целях своевременной передачи данных о ходе выполнения мероприятий пожаротушения, подразделения беспилотной авиации осуществили мониторинг и передачу видеоданных на командный пункт бригады.

Всего, в учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 20 единиц военной и специальной  техники.

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