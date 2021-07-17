Антипрививочница устроила скандал

Начало вакцинации привело к появлению так называемых антипрививочников. Это людей, которые весьма негативно настроены по отношению к данному процессу. Они не просто отказываются делать прививку сами, но и отговаривают от этого других.

Так в одном из прививочных пунктов Северной столицы произошел скандал. Одна женщина пыталась отговаривать граждан от прививки. Причем вела она себя довольно агрессивно. Антипрививочница призывала одуматься, потому что люди умирают. Она даже пыталась срывать защитные маски.

Видеозапись этого скандала появилась в социальных сетях. В итоге там разгорелись споры. Одни люди обвинили женщину в неоправданной агрессии, предложив обратиться к психиатру. Другие же, наоборот, заступились за бунтарку, назвав ее противников стадом.

«Питерец.ру» считает, что антипрививочники ведут себя агрессивно. Нужно уважать людей, которые принимают решение пройти вакцинацию. Если кто-то решил отказаться от прививки, это его право (когда это не противоречит закону). Но нельзя навязывать это поведение другим.