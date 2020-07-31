Когда начнется вакцинация

«Питерец.ру» отмечает, что ситуация с коронавирусом не отменяет необходимости решать и другие важные вопросы. В эту группу входит и профилактика гриппа. Вакцинацию в Северной столице в этом году намерены начать 17 августа. В 2019 году прививочная кампания началась 19 августа. Тогда сначала привили детей и беременных женщин, уже потом – остальных граждан.

В петербургском комитете по здравоохранению заявили, что пройти бесплатную вакцинацию можно всем желающим. Причем в этом году в Петербурге намерены сделать прививки 60% граждан. Посмотрим, насколько эта задача окажется выполнимой в нынешнем контексте. Грипп – достаточно серьезное заболевание, от которого ежегодно в мире умирает немало людей. Мы не должны забывать об этом даже на фоне пандемии коронавируса.